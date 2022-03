Diego Nogueira se prepara para o maior São João beneficente do Ceará: ‘’Sempre acreditei em um mundo melhor’’

Para celebrar seu aniversário, Diego Nogueira convida celebridades para o maior São João beneficente do Ceará

Redação Publicado em 07/03/2022, às 11h29

Em comemoração aos seus 33 anos de idade, Diego Nogueira (32) está promovendo com várias celebridades um São João 100% beneficente em prol de instituições de acolhimento para animais e crianças no nordeste.

O evento está previsto para o mês de maio, além de comemorar a data de seu aniversário, o influenciador que sempre esteve comprometido em causas beneficentes, está preparando uma ação de alta proporção, e contou com o apoio de várias celebridades. O foco do evento é arrecadar 1500 quilos de ração e 1500 quilos de alimentos não perecíveis.

O cearense conta que a sua maior motivação é ajudar as pessoas: “Eu sempre acreditei em um mundo melhor, com pessoas boas, que apesar de toda a maldade que presenciamos no dia a dia ainda existe um lado bom, existem pessoas honestas que necessitam de ajuda, e hoje pela benção de Deus, eu estou do lado em que posso ajudar”, completou ele.

O evento de São João vem recebendo inúmeras expectativas na internet. O local ainda não foi anunciado pelo influenciador, ainda está em processo de finalização. De acordo com o rapaz, está sendo fechado ainda mais parcerias com outras celebridades para o evento, e os novos nomes dos apoiadores serão revelados nos próximos dias, mas o influenciador promete surpreender à todos com a proporção de visibilidade do seu evento para arrecadar a maior quantidade de alimentos possíveis para assim comemorar o seu aniversário com muito amor no coração.

Diego Nogueira é um dos influenciadores de maior destaque representativo para o nordeste e atualmente acumulada em seu Instagram 2 milhões de seguidores. Levando humor para as redes sociais, o seu conteúdo é composto por lifestyle, onde ele mostra toda a beleza de roteiros turísticos do seu estado natal, o Ceará. Além disso, ele sempre usou a sua influência na internet para o bem, apoiando e contribuindo para causas beneficentes.