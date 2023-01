Carlinhos Maia e Lucas Guimarães viveram crise no casamento em 2022; relembre

Casamento de Carlinhos Maia e Lucas foi finalizado após um ano intenso de boatos sobre relacionamento

Parece que o amor prevaleceu entre Carlinhos Maia (31) e Lucas Guimarães (28). Depois de passar um ano em crise, o casal curtiu a virada do ano juntos e levantou especulações sobre um retorno do casamento, que chegou ao fim em outubro de 2022.

Na noite de 31 de dezembro de 2022, Lucas e Carlinhos compartilharam um post juntos com fotos dos dois rostos colados. Na foto, eles surgiram sorridentes e com looks brancos. Na mesma legenda, eles afirmaram: “Feliz ano novo! Amamos vocês” .

A crise envolvendo o relacionamento dos influenciadores surgiu logo no início de 2022, quando Lucas decidiu passar uma temporada em São Paulo para estudar atuação. Se divertindo e frequentando lugares badalados sem a presença do marido, algumas pessoas começaram a perceber que algo poderia estar errado.

Em abril, por exemplo, Lucas confessou no podcast PodDelas que o casamento estava passando por uma instabilidade. Também presente no programa, Simone Mendes (38), amiga do casal, chegou a dar conselhos ao vivo para o alagoano.

“Eu, sendo casada, de verdade, creio que o principal é o acordo. Se o seu marido não concorda com a sua ida para São Paulo[…]. Veja bem, já é difícil para ele entender a sua profissão [de ator]. E a partir do momento fica ainda mais difícil para ele ver você dividindo um apartamento com gente solteira. Solteiro sai com solteiro e casado sai com casado”, disse a sertaneja.

Mas apesar do esforço para manter o casamento firme, os influenciadores não conseguiram seguir juntos. Em um texto compartilhado em seu Instagram, Carlinhos relembrou a história de amor dos dois, que havia completado 13 anos.

"Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade. Seguiremos sempre nos amando", afirmou.

RECONCILIAÇÃO E TORCIDA

Mas apesar do anúncio do término, não demorou muito para os dois deixarem claro o arrependimento. Em poucos meses Carlinhos começou a fazer uma série de publicações desabafando sobre o quanto amava Lucas e que estava disposto a lutar pelo casamento.

Durante a Farofa da Gkay 2022, Carlinhos interrompeu o show de Ivete Sangalo para fazer uma declaração de amor para Lucas. Ele afirmou que iria provar não para os fãs, mas diretamente para amado o quanto estava determinado em se reconciliar verdadeiramente.

"Seria muito bonito se a gente viesse aqui e desse um beijo, que é que muitas pessoas que acompanham a gente gostam. Só que dessa vez é uma parada muito diferente, dessa vez eu quero que ele perceba com o tempo o quanto eu amo ele. E quero provar o quanto eu estou disposto a ficar com ele", declarou.

"Essa vida, esse termômetro que a gente tem da internet, dessa vaidade absurda que a gente vive todos os dias, de querer se provar e querer viver coisas que a gente nem precisa só para suprir esse ego infinito que a gente tem... Dessa vez quando eu vi que o amor da minha vida estava indo embora de verdade por uma parada fútil", finalizou.