Bianca Andrade mostra o closet e impressiona seguidores com o tamanho

A influencer e empresária Bianca Andrade mostrou o cômodo em seu story no instagram

Bianca Andrade usou os stories de seu Instagram para compartilhar um vídeo no closet dentro do closet de sua mansão.

No vídeo, ela aparece com o look do dia, "patricinha", como ela mesma definiu, composto por mini saia jeans plissada, cropped azul decotado e salto alto. A influencer ainda comentou sobre a sua franja. Nas imagens, é possível ver o tamanho do closet gigantesco, que está recheado de inúmeras roupas, bolsas, sapatos e acessórios

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Essa semana a ex-sister encantou os seguidores ao compartilhar cliques ao lado do baby Cris, fruto de seu relacionamento com o youtuber e agora participante do reality show de confinamento da Rede Globo, o Big Brother Brasil, Fred (33). A influencer estava aproveitando um dia de piscina com o filho.

Mãe e filho surgiram brincando na água em alguns vídeos postados nas redes sociais de Bianca, que estavam hospedados em um hotel em Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro.

Bianca Andrade já tem torcida neste BBB

Quando a participação de Fred foi anunciada a ex-sister escreveu um post em apoio ao jornalista e deixando sua torcida bem clara: “Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos. E sim, o Bruno é minha familia. Sempre foi um dos meus melhores amigos desde que nos conhecemos, até que o universo nos uniu pós meu bbb para termos o maior presente de todos, o Cris (e que sorte a minha, Bruno é o melhor pai que eu já conheci). Hoje seguimos numa amizade e cumplicidade bonita de se ver, que até espanta uma parte da sociedade de tanto que a gente se apoia. Mesmo não sendo mais um casal. Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada. Ah, e esse apoio também é um gesto de gratidão. Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do BBB.” escreveu a influencer