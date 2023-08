Viih Tube faz selfie pós-treino e mostra como está sua barriga: 'Vendo resultado'

Após retomar treinos, Viih Tube faz foto no espelho e revela como está seu abdômen atualmente

A influenciadora Viih Tube retomou as atividades físicas recentemente, após três meses do nascimento de sua filha com Eliezer, a pequena Lua. Sincera, a ex-BBB contou nesta quarta-feira, 02, que não gosta de treinar, mas que está se esforçando para realizar o feito.

Após ter queimado as calorias, a youtuber fez uma selfie no espelho do prédio onde reside em uma cobertura e mostrou como está seu corpo. Com a silhueta mais seca depois de começar a treinar, Viih Tube então revelou mais uma vez como está sua barriga.

Sem esconder, a famosa fez o registro de top e calça de ginástica, exibindo como está realmente seu abdômen após a gestação. "Sério não consigo gostar de treinar", desabafou ao tomar café antes de ir se exercitar.

"Gente, eu não sou uma pessoa boa para incentivar vocês, eu to treinando, mas na força do ódio, não consigo gostar, eu vou porque to vendo resultado... prefiro fazer dieta do que treinar, no caso to fazendo os dois", declarou ela.

Ainda recentemente, ao iniciar sua dieta, Viih Tube revelou o motivo de não comer ovo no café da manhã. Segundo ela, a vivência no Big Brother Brasil fez com que pegasse trauma do alimento.

Leia também:Viih Tube mostra sua nova mansão antes de reforma milionária: 'Compramos'

Veja a foto pós-treino de Viih Tube:

Morando em cobertura de luxo, Viih Tube explica motivo de compra de mansão

A influenciadora Viih Tube comprou uma mansão milionária com o ex-BBB Eliezer. O imóvel de alto padrão, localizado no mesmo condomínio da residência de Bianca Andrade, a Boca Rosa, é a nova aquisição da youtuber, que já mora em uma cobertura de luxo, em São Paulo.

Mesmo com o lar bem decorado e com área externa, a famosa resolveu comprar a mansão com o pai de sua filha, Lua. Questionada sobre a decisão, Viih Tube explicou melhor o motivo de terem adquirido o imóvel maior em um condomínio fechado. Ela esclareceu que onde mora é seu também.

"Sim, eu comprei também, mas é de um outro momento da minha vida. Escolhi sozinha, eu não era casada, e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli mora aqui, quem fez tudo fui eu quando era sozinha. E hoje tenho a minha família e acho importante que o Eli também escolha o lar dos seus filhos e não só eu", explicou que montou o apartamento sozinha.