Filha de Viih Tube encanta ao posar sorrindo em fotos inéditas: ''A cara do Eli''

Influenciadora e ex-BBB Viih Tube compartilha cliques inéditos com a filha Lua, fruto de sua relação com Eliezer

A mamãe coruja Viih Tube encheu seu feed de amor na noite de terça-feira, 01, ao compartilhar novas fotos com a sua filha Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer.

Nos cliques encantadores, publicados em sua conta oficial do Instagram, a influenciadora digital surgiu com a pequena de apenas três meses no colo. A bebê esbanjou fofura e chamou atenção dos fãs ao posar sorridente.

Ao legendar a publicação, Viih brincou sobre o rápido crescimento da herdeira: "Você tá crescendo tão rápido, minha princesa. Vai devagar, tempo", pediu a mamãe.

Os seguidores destacaram a semelhança de Lua com o pai e alguns também compararam com a mãe. "Primeira vez que achei ela parecida com a Viih, quando nasceu era a cópia do pai!", "Xerox do papai dela", "Parece tanto com o Eli, mas ao mesmo tempo é a cara da Viih", "A cara do Eli na primeira foto kk", "Ela é a misturinha exata de você com o @eliezer, sério! Tem hora que parece mais com ele, mas aí de outro ângulo é super você", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube abre o jogo e revela detalhe sobre amamentação

Recentemente, a influenciadora Viih Tube voltou a falar sobre maternidade e abriu o jogo sobre dificuldades com sua filha, Lua Di Felice. A bebê de três meses é fruto de seu relacionamento com o ex-BBB 22 Eliezer.

Em uma caixa de perguntas feita em seus stories do Instagram, a ex-BBB 21 foi questionada por um seguidor sobre a amamentação com sonda, que ela usa para complementar a nutrição de sua filha. Viih afirmou que nunca vai conseguir parar de usar o método para alimentar Lua.

"Gente, eu nunca vou conseguir amamentar sem a sonda. Infelizmente, só consigo amamentar sem a sonda em momentos que não é para nutrir a minha filha. Então, ela tá com um solucinho, eu coloco ela para passar [o soluço]. Ela quer dormir, eu ponho para acalentar. Ela tá chorando, tá com alguma coisinha, ela vai para o peito. Ela acaba levando leite, mas não é para encher a barriga dela", explicou a influenciadora.