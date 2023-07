Viih Tube revela trauma de alimento após o 'BBB': 'Peguei ranço'

Após confinamento no 'BBB 21', Viih Tube revela que não consegue mais comer alimento que ingeriu na casa

Compartilhando detalhes de sua rotina como mãe na rede social, a influenciadora Viih Tube tem chamado a atenção ao mostrar seu café da manhã. Diferente da grande maioria, a porção de proteína da refeição não é garantida pelo ovo, mas sim por frango desfiado. Nesta quinta-feira, 27, ela explicou sua escolha.

A empresária, que participou da edição icônica do BBB 21, que teve Juliette Freire como campeã, comentou que a escolha pelo frango foi influenciada após sua participação no reality show. A companheira de Eliezer, da edição do BBB 22, então comentou como a vivência no programa mudou seu gosto.

"Substituo o ovo por frango porque desde o BBB peguei raço de ovo, comia tanto lá que hoje não gosto mais tanto", revelou a influenciadora o que aconteceu com o seu paladar depois de viver na casa mais vigiada do Brasil por um tempo.

Ainda nos últimos dias, após pegar as chaves de sua nova mansão, Viih Tube contou que deseja ficar grávida novamente e até adotar para aumentar a família com Eliezer. O casal impressionou ao fazer um tour na nova propriedade antes de fazerem uma reforma milionária. Atualmente, eles moram na cobertura luxuosa da loira, que explicou o motivo da mudança.

Eliezer revela detalhes de compra de mansão com Viih Tube

Após meses de anunciarem a compra de uma mansão juntos, Eliezer e Viih Tube mostraram neste sábado, 22, a casa que compraram para morarem com a família que estão construindo juntos após o nascimento da primogênita Lua.

Em seus stories, Eliezer também falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.