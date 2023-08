Viih Tube compartilha seu retorno à rotina de exercícios após gravidez

De volta para sua rotina de treinos, Viih Tube abriu os detalhes de sua vida mais saudável após a gravidez; confira!

Após o nascimento de sua primeira filha, Lua, a influenciadora digital Viih Tube decidiu adotar hábitos mais saudáveis. A esposa do ex-BBB Eliezer está focada em mudar sua rotina, adotando uma nova dieta e a prática de exercícios físicos.

E nesta quarta-feira, 23, a ex-BBB 21 decidiu abrir um pouquinho dos seus novos hábitos com seus seguidores através dos stories do Instagram. De roupa de ginástica laranja, Viih apareceu focadíssima em seu levantamento de peso ao som da música Socorro Deus, de Anayle Sullivan. "Alguém me salva daqui. A cara de ódio KKKKK", escreveu a influenciadora no vídeo.

Em seguida, a loira apareceu com suor no rosto, mostrando o quanto estava cansada. "Como tem seres que gostam disso, COMO??? Eu não consigo entender", disse Viih. Mais cedo, ela compartilhou um pouco da sua dieta, com cinco ovos de codorna no café da manhã.

Viih Tube exibe abdômen definido no pós-parto

No último dia 16, Viih Tube usou as redes sociais para mostrar que perdeu peso e que está ‘recuperando’ a definição da lipoaspiração no abdômen. A ex-BBB já perdeu 9kg dos 22 kg que ganhou durante sua primeira gestação.

Agora, ela mostrou o resultado da perda de peso após retornar de um treino: “Gente, acho que eu estou emagrecendo, olha! Tô não?”, ela perguntou aos seguidores em seu stories do Instagram.

Com um conjuntinho de academia lilás, a ex-BBB fez questão de abaixar o cós da calça legging para exibir a barriga: “Tem entradinha”, disse mostrando a definição. “Isso aqui é diástase, eu estou com dois centímetros, quando eu pari estava três, mas acho que deu uma voltadinha”, ela explicou a marquinha no centro do abdômen.

Na sequência, Vih contou que a definição é fruto da antiga cirurgia plástica, feita antes da gestação: “E essa entrada falsa aqui, gente, mesmo com a gordura a bichinha tá aqui, é da lipo! Não acha que é treino não, é mentira! É lipo, da lipo passada, porque a lipo fica aqui mesmo engordando”, ela justificou.

“Acho que dei uma emagrecida, só que a barriga está meio esquisita, meia solta, meio sei lá”, Viih desabafou e contou que a culpa foi sair da dieta. "Eu desandei tá?", confessou a loira.

