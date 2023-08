Secou! Viih Tube exibe abdômen definido no pós-parto: ‘Entradinha’

Após ganhar peso na gestação, Viih Tube revela que está recuperando a definição da antiga lipoaspiração no abdômen

A influenciadora digital Viih Tube costuma compartilhar conteúdos bastante sinceros sobre sua experiência na maternidade com a chegada da primogênita, Lua. Nesta quarta-feira, 16, a loira usou as redes sociais para mostrar que perdeu peso e que está ‘recuperando’ a definição da lipoaspiração no abdômen.

No início deste mês, Viih contou que perdeu 9kg dos 22 kg que ganhou durante a gestação da bebê, que é fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Agora, ela mostrou o resultado da perda de peso após retornar de um treino: “Gente, acho que eu estou emagrecendo, olha! Tô não?”, ela perguntou aos seguidores em seu stories do Instagram.

Com um conjuntinho lilás, Vitória fez questão de abaixar o cós da calça legging para exibir a barriga: “Tem entradinha”, disse mostrando a definição. “Isso aqui é diástase, eu estou com dois centímetros, quando eu pari estava três, mas acho que deu uma vontadinha”, ela explicou a marquinha no centro do abdômen.

Na sequência, Vih contou que a definição é fruto da antiga cirurgia plástica, feita antes da gestação: “E essa entrada falsa aqui, gente, mesmo com a gordura a bichinha tá aqui, é da lipo! Não acha que é treino não, é mentira! É lipo, da lipo passada, porque a lipo fica aqui mesmo engordando”, ela justificou.

“Acho que dei uma emagrecida, só que a barriga está meio esquisita, meia solta, meio sei lá”, Viih desabafou e contou que vai sair da dieta: “Mas eu desandei tá? E se quer saber a verdade vou desandar mais, porque sexta-feira é meu aniversário, quero parabéns, vou comer bolo e não estou nem aí, é meu desejo”, disparou a loira.

Viih Tube revela que está recuperando a definição do abdômen - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Viih e Eliezer se conheceram após participarem de diferentes edições do reality show da Globo, o Big Brother Brasil. Após poucas semanas de namoro, Vitória descobriu que estava grávida do influenciador. Os dois se casaram no civil com uma cerimônia simples em casa durante a gestação da pequena, que está com quatro meses.

Como foi o primeiro Dia dos Pais de Eliezer?

Neste domingo, 13, Eliezer celebrou seu primeiro Dia dos Pais de um jeito muito especial! Viih Tube preparou um café da manhã para o marido, com direito a camisetas com mensagens personalizadas com a pequena Lua di Felice para comemorar a data especial com muito estilo!