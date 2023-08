Viih Tube prepara surpresa no primeiro Dia dos Pais de Eliezer: ‘Melhor do mundo’

Influenciador digital Eliezer se emociona ao receber homenagem da esposa, Viih Tube, e da filha, Lua di Felice, em seu primeiro Dia dos Pais

Neste domingo, 13, o influenciador digital e ex-BBB Eliezer foi surpreendido ao receber uma homenagem especial de sua esposa, Viih Tube, e sua filha, Lua di Felice, em seu primeiro Dia dos Pais. A influenciadora e empresária preparou um café da manhã especial para o marido, com direito a camisetas com mensagens personalizadas para a data especial.

Pelo stories do Instagram, o papai babão compartilhou detalhes da surpresa: “Acabei de acordar e olha só, tem look especial, olha essa princesa, que coisa mais linda! Tem o melhor pai do mundo”, se derreteu Eliezer, enquanto exibia a primogênita com a frase “Eu tenho o melhor pai do mundo” estampada em seu body.

Viih mostrou que também entrou no espírito da data comemorativa e personalizou uma camiseta com os dizeres: “O melhor pai do mundo”. Na sequência, Eliezer contou que a influenciadora caprichou ao preparar seu café da manhã na cama e que ganhou muitos presentes, enquanto a pequena Lua dava risada no colo da mãe.

Vale lembrar que a primeira herdeira do casal chegou ao mundo em abril deste ano e tem apenas quatro meses. Os influenciadores digitais, que se conheceram após participarem de edições diferentes do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, oficializaram a união neste ano durante a gestação da primogênita.

