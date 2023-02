Thiaguinho surge sem camisa e exibe braço musculoso após treino com Carol Peixinho

Carol Peixinho deixou os seguidores babando ao publicar clique de Thiaguinho sem camisa

Carol Peixinho (37) elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao se declarar para Thiaguinho (39). A morena aproveitou o clima de romance do Valentine’s Day, o dia internacional do namorado e compartilhou um registro treinando ao lado do cantor, que aparece sem camisa e exibe o braço musculoso.

Na legenda, a influenciadora se derreteu pelo amado: “Quem também ama treinar com o mozão?! Cuidar da saúde juntos é tudo de bom", a ex-BBB escreveu no clique, em que aparece só de top, suada depois da malhação intensa fazendo biquinho, ao lado de Thiaguinho, que faz pose e exibe o peitoral.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

A internet foi à loucura com o casal e nos comentários, eles ganharam uma chuva de elogios de celebridades e fãs: “Perfeitos”, escreveu a atriz Giovanna Lancellotti (29). “Perfeitos! Aqui a gente só treina assim!”, disse a comentarista Fernanda Colombo (31). “Mulher que sorte tu tem, agradeça a Deus, viu?”, uma seguidora comentou chamando a atenção para a beleza do cantor.

Carol Peixinho abre o jogo sobre relação com Fernanda Souza, ex-mulher de Thiaguinho

Maturidade em primeiro lugar! Carol Peixinho revelou o que pensa sobre conviver com Fernanda Souza(39), que é ex-mulher do cantor Thiaguinho. Desde que se divorciaram em outubro de 2019, o ex-casal deixou claro que mantêm uma amizade sincera.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desde o princípio e achei maravilhoso”, disse Carol, falando também da namorada de Fernanda Souza, Eduarda Porto.

Carol ainda rasgou elogios para Fernanda, que agora também faz parte de seu ciclo de amizades: “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, contou.