Sem limites, Gracyanne Barbosa estende corpaço em alongamento chocante: ''É difícil''

Musa fitness, Gracyanne Barbosa chocou ao alongar curvas peladas em alongamento intenso

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 14h21

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou mais uma vez ao mostrar sua habilidade no alongamento em vários registros na rede social. Nesta segunda-feira, 24, ela fez uma aula com sua professora da prática e chocou com tanta elasticidade.

Nos vídeo publicados pela esposa do cantor Belo (48), a influenciadora surgiu esticando suas curvas musculosas na parede e no chão. Vestindo um conjuntinho micro rosa, ela mostrou quase tudo nas poses ousadas.

De ponta cabeça e com o bumbum bem empinado para cima, Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao dar um show de flexibilidade no momento.

"E você perguntam como entrar aí, assim: mão no chão, tronco encostando na parede, força pra estender as pernas", ensinou como faz a pose ousada que já até viralizou na web.

"Trabalhando o flex aitvo (que é o mais difícil)", falou ao surgir com as pernas abertas na parede. "Porque o que é difícil sempre pode piorar", finalizou ao aparecer de ponta cabeça e com a perna esticada para cima usando caneleira.

Fã molha bumbum de Gracyanne Barbosa durante movimento intenso

A musa fitness Gracyanne Barbosa deu o que falar com um novo vídeo ousado em sua rede social. No último sábado, 22, a esposa do cantor Belo publicou o registro rebolando muito e chamou a atenção.

Isso porque, a influenciadora apareceu usando um conjuntinho micro vermelho enquanto empinava seus glúteos e recebia um refresco de um fã, que apareceu jogando água nas curvas exuberantes enquanto se mexiam muito.

