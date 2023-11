Saradíssima, Ivete Sangalo exibe braços definidos e pernões torneados na academia

Cantora Ivete Sangalo exibe curvas musculosas ao fazer selfie na academia e chama a atenção com físico conquistado

A cantora Ivete Sangalo impressionou ao mostrar como está o seu físico atual. Nesta quinta-feira, 02, a artista postou uma selfie tirada no espelho da academia e chamou a atenção ao exibir suas curvas com músculos aparentes.

Usando um look fitness, composto por regata e shortinhos, a apresentadora global deixou à mostra seus braços definidos e pernas bem torneadas. Sem maquiagem, a musa deu um show de beleza natural e encantou os seguidores.

"Feriado? Bora!", escreveu a famosa ao mostrar disposição treinando no final do dia. Nos comentários, os internautas logo encheram a cantora de elogios. "Gata demais", admiraram. "Linda como sempre", falaram outros. "Minha inspiração fitness", disseram.

Vale lembrar que Ivete Sangalo é casada com um nutricionista, o profissional Daniel Cady, que nos últimos meses se envolveu em uma polêmica com a coach fitness Maíra Cardi. Na ocasião, ele rebateu ao ser criticado por ser conhecido como "marido de Ivete".

Sincera, Ivete Sangalo confessa traição e manda recado

A cantora Ivete Sangalo gerou polêmica com uma declaração bem corajosa durante o Saia Justa, programa exibido pelo canal a cabo GNT. Na conversa, o programa repercutia o tema do momento: a traição envolvendo Luisa Sonza.

Foi então que ela afirmou que traiu um ex-namorado no passado. "Eu já [traí]. Ôh, rapaz, foi na pulada da noite, mas foi um negócio que já estava desorganizado. Tava bem desorganizado, mas não tive coragem de dizer: 'Seguinte, merd*u'", disse ela com sinceridade.