Celso Portiolli e Ivete Sangalo travam briga por audiência; saiba quem ganhou

Celso Portiolli e Ivete Sangalo voltaram a aquecer disputa pela audiência dos domingos da TV brasileira

Parece que as batalhas pela audiência entre programas dominicais voltaram a ser acirradas. Neste domingo, 1º, os programas comandados por Celso Portiolli e Ivete Sangalo travaram uma disputa intensa, gerando comemorações de fãs na internet.

Na briga pelo primeiro lugar, Celso acabou levando a melhor com a estreia de seu novo quadro, o Comprar é Bom, Levar é Melhor. Ele marcou 9,6 pontos, contra 8,2 do Pipoca na Grande São Paulo. Conforme informações passadas pelo site Natelinha, a prévia da Kantar Ibope Media aponta que entre 11h e 15h17, a atração de Portiolli marcou média de 7,4 e ficou 30 minutos em primeiro lugar.

O número mostra o quanto o programa Domingo Legal tem se esforçado para conquistar o público que está na frente da TV no domingo. Por exemplo, no dia 20 de agosto a atração também assumiu a liderança após Celso exibir trechos da entrevista exclusiva da mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques.

A notícia da vitória de Celso sobre Ivete logo se espalhou nas redes sociais e gerou comentários de diversos famosos. A apresentadora Sonia Abrão exaltou a disputa e parabenizou o colega. "Celso tá “insuportável” de tanto carisma e competência", disse.

Entre os comentários da publicação, a apresentadora Eliana, que entra no ar logo após o Domingo Legal, igualmente elogiou o colega de emissora. "Ele merece", disse a loira. Patrícia Abravanel também escreveu uma mensagem dedicada a Celso: "Feliz demais!!! Celso merece muito!! Feliz por ele!! Feliz pelo sbt".

CAUSOU NO ANIVERSÁRIO DA FILHA

O apresentador Celso Portiolli comemorou o aniversário de uma de suas filhas com a esposa Suzana Marchi, Luana Portiolli, com um jantar especial. No último mês, o comunicador compartilhou um vídeo de como foi o encontro especial de sua família e roubou a cena ao surgir causando.

Na rara aparição com a herdeira, o famoso surgiu brincando com os palitinhos e "irritando" a aniversariante com a postura na mesa. Bem-humorado, Celso Portiolli celebrou o momento com a família.

"Niver da filhota Lu! Fomos no nosso restaurante japonês favorito! Veja como sou bom em lidar com os pauzinhos", disse o artista ao exibir suas graças e a herdeira no registro.

Casado há mais de 30 anos com Suzan Marchi, Celso Portiolli tem mais dois filhos com a mulher, além de Luana Portiolli, de 17 anos, Laura Portiolli, de 22, e Pedro Henrique Portiolli, de 19 anos.