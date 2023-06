Sarada, Kelly Key revela usou de 'dietas milagrosas': 'Não são saudáveis'

Dona de um corpo sarado, Kelly Key revela que já fez uso de dietas restritas e abre o jogo

A cantora Kelly Key abriu o jogo sobre dietas radicais. Dona de um corpo sarado e bem musculoso, a famosa atualmente segue um plano alimentar balanceado para dar conta dos treinos pesados. Contudo, nem sempre foi assim, como ela revelou nesta terça-feira, 20, em uma publicação em sua rede social.

Com um clique na academia, exibindo seu tanquinho, a loira comentou sobre receber vários questionamentos acerca de dietas que prometem fazer um verdadeiro milagre em poucos dias e explicou que já caiu na cilada.

"Musa, muitas vezes recebo directs me perguntando sobre dietas "milagrosas", que prometem emagrecimento rápido e eficaz. No passado, já fiz dietas "milagrosas" e restritivas, mas aprendi que essas abordagens extremas não são saudáveis nem sustentáveis a longo prazo", revelou.



"Embora possam trazer resultados rápidos, muitas vezes levam a uma relação negativa com a comida e podem causar danos à saúde. Hoje em dia, entendo que o equilíbrio é fundamental quando se trata de alimentação. Procuro adotar uma abordagem mais saudável, onde priorizo uma alimentação balanceada e variada, com espaço para desfrutar dos alimentos que amo. Acredito que o autocuidado envolve nutrir meu corpo de forma adequada, mas também ter flexibilidade e prazer na minha relação com a comida", explicou o que segue atualmente.

Nos últimos dias, Kelly Key impressionou ao surgir de biquíni. Na varanda de um hotel em Angola, a famosa ostentou suas curvas mega saradas e seu tanquinho com gominhos roubou a cena mais uma vez.

Kelly Key revela lado positivo de morar em Angola: 'Não adianta'

A cantora Kelly Key falou sobre o lado bom de morar em Angola, país onde conheceu o esposo, o empresário Mico Freitas. Após se casar com o amado, ela acabou se mudando para o lugar, que é a terra natal dele.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

"Que a energia contagiante deste país perdure, nos inspirando todos os dias a valorizar o que é autêntico e a buscar a felicidade nas pequenas coisas. Angola, meu novo lar, meu coração bate ao ritmo do teu encanto", disse a musa fitness.