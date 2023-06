Kelly Key surge grávida e exibe barrigão em ensaio: 'Calma'

Cantora Kelly Key surge com barrigão de grávida em foto e manda recado para fãs

A cantora Kelly Key encantou ao surgir grávida em uma foto. Nesta quinta-feira, 15, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou um clique de quando estava gerando um de seus três filhos.

Deslumbrante, a famosa protagonizou o momento especial com um look e cenário mágicos. Usando uma roupa esvoaçante e com flores, a musa fitness ostentou seu barrigão enquanto segurava um passarinho.

"Calma, é só #tbt! Quem aqui já é mãe? Quem está grávida? Quem tem vontade de um dia ser mãe?", esclareceu ela antes que achassem que ela estivesse esperando um quarto herdeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Linda! Você ficou perfeita grávida", admiraram os fãs a lembrança. "Muito linda grávida", disseram outros sobre ela na gestação.

Ainda nos últimos dias, Kelly Key chocou ao resgatar outro momento de seu passado. Na ocasião, ela relembrou sua época de "Barbie Girl" e impressionou com transformação que sofreu durante os anos.

Veja a foto de Kelly Key grávida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key revela lado positivo de morar em Angola: 'Não adianta'

A cantora Kelly Key falou sobre o lado bom de morar em Angola, país onde conheceu o esposo, o empresário Mico Freitas. Após se casar com o amado, ela acabou se mudando para o lugar, que é a terra natal dele.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

"Que a energia contagiante deste país perdure, nos inspirando todos os dias a valorizar o que é autêntico e a buscar a felicidade nas pequenas coisas. Angola, meu novo lar, meu coração bate ao ritmo do teu encanto", disse a musa fitness.