Magérrima! Kelly Key posa de biquíni na varanda de hotel em Angola

Kelly Key rouba a cena ao mostrar detalhes de sua viagem luxuosa em Angola; confira o vídeo

Nesta sexta-feira, 16, a cantora Kelly Key, mostrou detalhes da temporada que passou em Lobito Benguela, em Angola. Em suas redes sociais, a artista publicou um vídeo com um compilado de momentos de sua estadia luxuosa em um hotel de frente para uma vista paradisíaca.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a musa fitness apareceu usando um biquíni vermelho na varanda do resort. Além disso, ela surgiu se exercitando e realizando passeio pelas instalações do hotel em que se hospedou com o marido, o empresário Mico Freitas, com quem está junto há 21 anos, e o filho caçula do casal,o pequeno Artur Freitas, de 5 anos.

"Explorando o encanto do Lobito! No primeiro dia desta aventura incrível, embarquei no avião com o divertido Tuca, entre suas tagarelices contagiantes! Enquanto voávamos, recebi a ligação da Suzanna, ansiosa para saber se nosso voo havia partido. Com emoção, relatei que já estávamos no avião, prontos para decolar. Ela logo me pediu para fazer um vlog de tudo e compartilhar com vocês, pois sabia que iriam adorar. E assim foi feito, com muito esforço e dedicação!”, iniciou ela.

“Falando em aventuras, a preocupação da Suzanna é sempre palpável quando viajamos. Com o objetivo de economizar bateria para o vlog, coloquei meu celular no modo avião e continuei gravando. Estávamos no quarto, conversando animados no final do dia, quando ouvimos um som estranho. Era meu celular, o do Mico e até o do Vitor, todos apitando simultaneamente. Acreditem ou não, era a Suzanna enviando notificações de localização ( pelo compartilhamento familiar) para todos, em um momento de pânico por não conseguir falar com ninguém! ”, declarou ela na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs e admiradores foram só elogios para a loira: "Que coisa maravilhosa", disse um internauta. "Obrigado!! Por mostrar a nossa Angola ao mundo, com as suas postagens. És a nossa embaixadora", declarou outra. "Tão linda!", opinou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE KELLY KEY:

Kelly Key choca com mudança de aparência durante os anos: 'Consegue ser mais linda'

Nas últimas semanas, Kelly Key causou nostalgia nos fãs ao relembrar fotos de sua época como "Barbie Girl". A famosa entrou no clima de tbt na rede social e resgatou os cliques dos bastidores da gravação do clipe icônico da loira.

"Musa, pronta para um #TBT especial dos bastidores da gravação do clipe "Sou a Barbie Girl"?! Quem lembra? Eu me lembro de como foi incrível fazer parte desse projeto. O clipe foi gravado com tanto amor e dedicação, e cada detalhe foi pensado para transmitir a energia contagiante da música. A equipe toda estava tão animada e empenhada em fazer desse vídeo algo realmente especial", contou ela sobre o trabalho.