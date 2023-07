Ronald, filho de Ronaldo, surpreende ao mostrar antes e depois de treinos pesados

Após perder mais de 20 kg, primogênito de Ronaldo Fenômeno exibe corpo musculoso e conta sobre incentivo na vida fitness

O primogênito do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, Ronald, de 23 anos, deixou os seguidores surpresos ao usar as redes sociais para bater um papo com os fãs e mostrar as mudanças em seu corpo.

Nos stories de seu Instagram, no último domingo, 23, o DJ surgiu treinando e abriu uma caixinha de perguntas. Ele contou que está se cuidando desde o início do ano e fazendo dieta, além de treinar pelo menos seis vezes na semana.

Ronald revelou que conseguiu definir o corpo em pouco mais de um mês de exercícios pesados e chamou atenção ao exibir o resultado na web com o corpo torneado. O artista também contou sobre a sua rotina de treinos. "Meu peso máximo deve ter sido 115 quilos. Hoje estou com 92 e atualmente a minha meta na dieta que estou executando é para chegar em 90 quilos. Mas estou me preocupando mais em diminuir o percentual de gordura no meu corpo", explicou ele.

Questionado sobre a motivação para emagrecer, ele postou uma foto antiga e respondeu: "Nunca mais ficar desse jeito".

Confira o antes e depois de Ronald, filho de Ronaldo:

Ronald celebra aniversário da mãe, Milene Domingues

Em junho, o DJ Ronald surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro raríssimo ao lado da mãe, a comentarista esportiva Milene Domingues. Aproveitando o aniversário da matriarca, ele fez uma declaração de amor lindíssima nas redes sociais.

No clique em questão, feito na praia de Guaecá, no litoral de São Paulo, o herdeiro de Ronaldo Fenômeno aparece em um momento de descontração na companhia da matriarca - ambos com sorrisões no rosto. Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar seu amor pela loira. "Aniversário dessa gata aí! Te amo, Mãe", escreveu ele.

Milene falou abertamente sobre o alívio que sente por Ronald não seguir a carreira esportiva do pai. "Fico até aliviada, ele nunca seria bom por ele. Graças a Deus ele foi pro lado musical, um lado que seja só dele. Ele nunca seria bom por ele, ou era por ser filho ou se não fosse bom o suficiente ia te cobrar 'como ele não é bom?'", disse ela.