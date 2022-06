Recuperada de cirurgia, Kelly Key volta a fazer abdominais: ''Estou liberada''

Cantora Kelly Key esbanjou boa forma ao fazer vídeo treinando a barriga após se recuperar de cirurgia

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 11h30

A cantora Kelly Key (39) esbanjou boa forma na rede social nesta sexta-feira, 10, ao compartilhar um vídeo treinando.

Quase um ano após fazer uma cirurgia na vesícula, a musa fitness contou que voltou a fazer exercícios para os músculos da barriga.

"Por muito tempo esse ano eu não treinei abdômen por causa da retirada da vesícula e agora estou em um regresso com treino mais intenso aproveitando que estou liberada para fazer todo dia de exercício", falou ela.

No registro, Kelly Key impressionou ao fazer os abdominais com muita energia. "Cansei só de ver", escreveram os seguidores. "Musa inspiradora", disseram outros.

Mesmo sem fazer os exercícios para a região da barriga há um tempo, Kelly Key continua com seus gominhos e chamou a atenção ao mostrá-los em um look com cropped.

Kelly Key exibe boa forma ao fazer abdominais; veja: