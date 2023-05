Patrícia Ramos impressiona ao mostrar antes e depois do corpo: "Resultado de milhões"

A influenciadora digital Patrícia Ramos chamou a atenção ao mostrar o corpo definido após focar nos treinos

Patrícia Ramos (23) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 5, ao compartilhar uma foto de antes e depois do seu corpo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa BBB Tá On, da Globo, publicou uma montagem e aproveitou para incentivar os fãs.

Na primeira imagem, Patrícia aparece usando um biquíni rosa, durante um dia na praia. Já na segunda imagem, a apresentadora postou uma foto atual, em que aparece de top e legging durante um treino na academia, deixando em destaque seu corpo sarado e torneado.

"Esse post é pra te lembrar de treinar. Boa tarde!, brincou ela na legenda, revelando que 'treina sério' há 1 ano e oito meses.

Os internautas elogiaram a 'evolução' da influenciadora digital. "Você é inspiração demais. Amo acompanhar sua evolução e me inspira muito a não desistir", disse uma seguidora. "Quando for assim avisa a gente antes... pra colocar um colete a prova de bala... É muito tiro de beleza... Maravilhosa", comentou outra. "Resultado de milhões", falou uma fã.

Confira o antes e depois de Patrícia Ramos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Ramos (@patriciaramos)

Patrícia encontra Key Alves após áudio vazado

Depois de vazar um áudio em que a apresentadora Patrícia Ramos detonava Key Alves nos bastidores de uma entrevista, as duas se reencontraram na final do BBB 23.

Com o clima tenso, quem entrevistou a atleta dessa vez foi Vivian Amorim, enquanto Ramos se manteve ao lado, porém calada. As duas não trocaram uma palavra e o desconforto foi visível e comentado pelos internautas.

Para quem não se lembra, a jogadora de vôlei foi entrevistada no 'Bate-papo BBB', mas a apresentadora pareceu não gostar da conversa. "O fã-clube da Key tá me macetando. Ela é escrota, eles têm que aceitar. As pessoas que são fãs dela também são escrotas e tem que aceitar", diz ela na gravação.

