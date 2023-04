Após vazamento de áudio de Patrícia Ramos detonando Key Alves, as duas se reeencontram

Patrícia Ramos e Key Alves se reencontraram na final do BBB 23 e o climão dominou entrevista entre as duas

Depois de vazar um áudio em que a apresentadora Patrícia Ramos detonava Key Alves nos bastidores de uma entrevista, as duas se reencontraram na final do BBB 23.

Com o clima tenso, quem entrevistou a atleta dessa vez foi Vivian Amorim, enquanto Ramos se manteve ao lado, porém calada. As duas não trocaram uma palavra e o desconforto foi visível e comentado pelos internautas.

Para quem não se lembra, a jogadora de vôlei foi entrevistada no 'Bate-papo BBB', mas a apresentadora pareceu não gostar da conversa. "O fã-clube da Key tá me macetando. Ela é escrota, eles têm que aceitar. As pessoas que são fãs dela também são escrotas e tem que aceitar", diz ela na gravação.

A jornalista também defendeu Tina, que enfrentou Key durante a Casa do Reencontro. "Mano, caraca, não desce do salto. Se ela chega para mim chamando de garota… eu tenho a mesma idade dela. Isso é questão de ter noção e ela não tem noção", defende.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK climinha bom entre Patricia e Key #BBB23pic.twitter.com/bLxV9XCs7v — Fora de Contexto 🗣️ (@ForaDiContexto) April 26, 2023

Patrícia Ramos se desculpou pelo vazamento do áudio

Após toda a repercussão do áudio, Ramos escreveu nos stories: "Galera, hoje mais cedo, depois de participar do 'BBB tá on', por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves".

"Peço desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido, a Key e seus fãs. Obrigada", concluiu.