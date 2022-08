Na reta final da gestação, Viviane Araújo impressiona ao mostrar treino: "Exemplo"

Grávida pela primeira vez, a atriz Viviane Araújo recebeu elogios do seguidores ao mostrar seu treino

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 19h13

Viviane Araújo(47) impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao mostrar um pouco do seu treino. A atriz está na reta final de sua primeira gestação, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, e exibiu o barrigão ao surgir usando um top e um shorts durante os exercícios.

Ao publicar o vídeo se exercitando no feed do Instagram, a artista aproveitou para incentivar os seguidores a cuidarem da saúde. "Vamos acordar amanhã motivados para transformar nossas vidas, meus amores?", questionou ela.

Em seguida, Vivi ressaltou a importância de praticar exercícios, mesmo que não seja na academia. "Exercícios físicos trazem saúde e são capazes de melhorar todo o resto do seu dia. Se você não tem tempo ou não gosta de academia, uma boa solução é fazer em casa mesmo!", alertou.

Os seguidores elogiaram a mamãe de primeira viagem nos comentários. "Maravilhosa", disse uma internauta. "Você é um exemplo", afirmou outra. "Joaquim já vai nascer super disciplinado. Parabéns, mamãe, você está linda", afirmou uma fã.

Confira o treino de Viviane Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Pés inchados

Na reta final da gestação, Viviane Araújo mostrou como está o seu corpo. A artista gravou seus membros inferiores depois de um dia intenso e chocou com o inchaço.

Deitada, ela mostrou seus pés e pernas bem volumosos após passar o dia andando pela sua casa para arrumar as coisas do herdeiro, seu primeiro filho com o marido Guilherme Militão. "Final do dia e é isso aqui o: pezinho pro alto, porque eles ficam sempre inchadinhos. Hoje não parei, gente, andando essa casa pra lá e pra cá arrumando as coisas do baby... aí cansei", contou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!