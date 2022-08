Viviane Araújo choca ao mostrar tamanho de seus pés na gravidez: ''Ai cansei''

Faltando pouco para o nascimento do filho, Viviane Araújo mostrou o estado de seus pés e pernas ao final do dia

Redação Publicado em 26/08/2022, às 09h10

Na reta final da gestação, faltando poucas semanas para o nascimento de Joaquim, Viviane Araújo (47) mostrou como está o seu corpo. Nesta quinta-feira, 25, a famosa gravou seus membros inferiores depois de um dia intenso e chocou com o inchaço.

Deitada, a musa de Carnaval mostrou seus pés e pernas bem volumosos após passar o dia andando pela sua casa para arrumar as coisas do herdeiro, seu primeiro filho com o marido Guilherme Militão.

"Final do dia e é isso aqui o: pezinho pro alto, porque eles ficam sempre inchadinhos", contou como ficam. Logo em seguida, a famosa comentou que está preparando o cantinho do bebê e que está ansiosa para mostrá-lo.

"Hoje não parei, gente, andando essa casa pra lá e pra cá arrumando as coisas do baby... aí cansei", suspirou exausta.

Ainda nesta quinta-feira, 25, Viviane Araújo impressionou ao fazer uma selfie no espelho exibindo sua barriga bem esticada. Sempre ativa, ela mostrou que mesmo grávida continua com músculos na região do abdômen.

Viviane Araújo sobe na balança e revela quanto já engordou na gestação

Nos últimos dias, Viviane Araújo foi a uma de suas últimas consultas à ginecologista para exames de rotina. No consultório, ela subiu na balança e mostrou quando já engordou durante a gestação de Joaquim.

"Será que hoje é minha última consulta? A previsão [de nascimento] é dia 3 de setembro, 40 semanas", falou Viviane Araújo a previsão da data de quando Joaquim chegará ao mundo.

Ao subir na balança, a musa de Carnaval descobriu que já está com 79.5 kg e comentou que durante esses meses ganhou 14 kg até então. Ao saber do número, o marido brincou com ela na consulta."10 quilos do Joaquim. Então, você engordou 4 quilos", disse o cálculo.

