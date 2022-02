Na academia, Carol Castro chama atenção dos fãs com corpo sarado: ''Maravilhosa''

Ostentando boa forma, Carol Castro eleva a temperatura na web ao aparecer durante treino na academia

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 16h28

Nesta segunda-feira, 14, Carol Castro (37) deixou seus seguidores de boca aberta ao compartilhar um clique digno do título de musa fitness nas redes sociais.

Com look de academia, a atriz deu início à semana com a energia lá em cima durante o treino e arrancou suspiros dos fãs com a boa forma.

“O eterno retorno! Bora segunda! Vem, semana corrida! I’m ready baby”, escreveu ela na legenda da publicação.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Linda demais”, disse um. “Maravilhosa”, declarou outro. “Mulherão”, disparou mais um.

Recentemente, a estrela de Insânia surpreendeu os internautas ao anunciar o fim de seu relacionamento de 2 anos com o também ator Bruno Cabrerizo (42).