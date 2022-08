Marina Ruy Barbosa mostra força em treino intenso de muay thai

Atriz Marina Ruy Barbosa mostra força e táticas em treino intenso de muay thai com personal trainer

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) iniciou a semana com o foco em sua saúde. A ruiva publicou uma sequência de vídeos mostrando um pouco da sua rotina de treino para os fãs e impressionou!

No vídeo, compartilhado no Instagram Stories na noite da última terça-feira, 03, a artista aparece com as madeixas presas enquanto mostrava a sua força em um treino de muay thai.

Usando roupas de academia e luvas de boxe, ela fez um treino que incluía socos e chutes alternados, para uma maior definição, sendo todas feitas com o seu personal trainer e professor.

Ainda nesta semana, Marina Ruy Barbosa abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro ao publicar algumas fotos do local em suas redes sociais.

Apaixonada por arquitetura, é possível ver toda a decoração da residência, assinada pelos artistas e grafiteiros brasileiros Os Gêmeos, na casa localizada na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca.

