Kim Kardashian posta foto de treino na academia e fãs adoram: “Rainha fitness”

Kim Kardashian ainda postou uma legenda com uma mensagem positiva junto ao clique na academia

Redação Publicado em 11/02/2022, às 18h22

Nesta sexta-feira, 11, Kim Kardashian (41) compartilhou em seu Instagram um clique do seu treino na academia!

A influenciadora vestia um macaquinho de academia azul e ao fundo é possível ver vários aparelhos de musculação.

Na legenda do post, a dona da marca SKIMS escreveu: "Queixo erguido ou a coroa cai". A postagem de Kim foi feita no mesmo dia em que sua meia-irmã Kylie (24) revelou o nome do seu filho recém-nascido.

Nos comentários, os fãs da filha de Kris Jenner (66) adoraram a foto! "Amamos uma Rainha fitness", escreveu um seguidor. Outra fã comentou: "Tão linda".

O relacionamento de Kim Kardashian e Pete Davidson

Nesta semana, Pete Davidson (28) anunciou publicamente que está namorando Kim. A revelação foi feita em uma entrevista.

Porém, a revelação não foi surpresa para os fãs do casal, já que os dois já foram flagrados em encontros e já até fizeram uma viagem para as Bahamas no começo deste ano.

Confira aqui o post de Kim Kardashian!