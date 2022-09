Kelly Key surpreende ao mostrar barriga sarada cheia de manchas vermelhas: ''Fala por si só''

Na academia, Kelly Key fez vídeo mostrando o abdômen cheio de marcas e revelou sofrer de doença crônica

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 13h00

A cantora Kelly Key (39) revelou em sua rede social que sofre com uma doença crônica de pele. Nesta segunda-feira, 19, ela gravou sua barriga durante o treino na academia e chamou a atenção ao exibir as manchas vermelhas na região.

De top e calça de ginástica, a loira deixou seu tanquinho à mostra e exibiu as marcas no abdômen ao gravar mais de perto no espelho. Logo em seguida, Kelly Key contou que sofre de psoríase e explicou o motivo de ficar com a pele rosada.

"A pessoa pergunta você tá bem? To ótima, mas o corpo fala, né? A psoríase, emocional, é tudo", comentou ela sobre o problema que aparece com o estresse.

Ainda recentemente, Kelly Key chocou ao revelar em seus stories locais inusitados onde já defecou. Ao ser questionada sobre o assunto, a artista contou que até caixa de pizza já serviu para suas fezes.

Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado

A cantora Kelly Key contou na última terça-feira, 13, detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou realizar uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up e comemorou o resultado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!