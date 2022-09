Kelly Key choca ao revelar locais inusitados onde já evacuou: ''Caixa de pizza''

Cantora Kelly Key surpreendeu ao contar que já defecou em caixa de pizza e em outros lugares diferentes

Redação Publicado em 05/09/2022, às 11h32

A cantora Kelly Key (39) surpreendeu ao fazer revelações sobre um assunto íntimo em sua rede social. Neste domingo, 04, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou contando os locais onde já fez suas necessidades.

Ao ser questionada por um internautas se já havia feito suas fezes em um lugar diferente, a loira não hesitou e enumerou os locais inusitados enquanto andava de carro com o marido, Micro Freitas, e o filho caçula, Artur Freitas (5).

"Essa aí eu sou mestre, desculpa mas ninguém me ganha, saco de mercado, caixa de pizza, matinho, num rio, no meio do rio, isso ai ninguém me ganha", declarou impressionando o que já fez.

Brincando com a situação, a artista colocou uma imagem da Rainha Elizabeth II. "Essa aí eu sou rainha e ninguém me tira a majestade", declarou a loira.

Recentemente, Kelly Key impressionou e chamou a atenção ao surgir tomando sol de calcinha e top. No vídeo, a famosa deu um show de boa forma e arrancou elogios.

Kelly Key causa ao tirar a calça em vídeo

Recentemente, Kelly Key compartilhou mais um de seus vídeos mostrando suas curvas saradas. Na ocasião, ela causou ao aparecer tirando a calça e ficando apenas de biquíni cavado. Ao dispensar a roupa, a loira revelou seu corpaço torneado e chocou com os músculos aparentes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!