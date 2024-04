Em processo de emagrecimento, Jojo Todynho exibe cintura finíssima na academia e rebate crítica de internauta a sua nova foto; veja!

A cantora Jojo Todynho deixou seus seguidores de boca aberta nesta segunda-feira, 1. Em processo de perda de peso após uma cirurgia bariátrica, a artista publicou uma nova foto na academia e deixou todos impressionados com a sua cintura.

De conjunto todo roxo de ginástica, a famosa exibiu sua cintura finíssima e ainda brincou ao se comparar com um vegetal. "Beterraba do @lipemribeiro", escreveu Jojo, citando seu ex-parceiro de A Fazenda 12, Lipe Ribeiro, que brincou com outra roupa rouxa da cantora durante sua participação no reality.

Nos comentários, Lipe se declarou para Jojo e ainda brincou com a legenda. "Hahahahaa te amo minha beterrabinha estofado da cadeira. Tá uma gostosaaaaaa", escreveu o influenciador. No entanto, nem todos os comentários foram positivos na foto da cantora. Isso porque um internauta lhe acusou de ter alterado o clique digitalmente.

"Você realmente inspira, não precisava ter editado a cintura, você já tá maravilhosa! (Dá pra ver a distorção na reta da porta, linha)", escreveu um internauta. Sem papas na língua, Jojo rebateu a crítica e negou ter alterado a foto. "Dá um zoom filha,você deve estar cega, nunca tirou foto de baixo pra cima não?", respondeu a famosa, com direito a um emoji de risadas.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela qual é o seu peso atual

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais na última quinta-feira, 28, ao revelar qual é o seu peso atual. A estrela está em processo de emagrecimento após passar pela cirurgia bariátrica, que foi realizada em agosto de 2023.

Agora, ela surgiu apenas de biquíni nos stories do Instagram para mostrar o quanto seu corpo já mudou nos últimos meses. Inclusive, ela contou que está pesando 99 kg.“Bom dia e vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor! É só desacreditar em mim, eu fico super, hiper, mega feliz. Printa e encaminha, eu sei que tu gosta”, disse ela.

Jojo já perdeu 46 kg desde que iniciou o processo de emagrecimento. Recentemente, ela contou que sua meta é chegar aos 90 kg.