Ivete Sangalo rouba a cena ao posar na academia: ''Manter a máquina a mil''

Cantora Ivete Sangalo mostra que tá focada e pegando pesado nos treinos e surge suada na academia em selfie no espelho

A cantora Ivete Sangalo chamou atenção dos seguidores na noite de quarta-feira, 09, ao mostrar que não pulou o treino e cumpriu mais um dia de sua rotina de cuidados com a saúde e o corpo!

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um clique em frente ao espelho logo após pegar pesado nos exercícios. No clique, a famosa aparece suada usando um shortinho claro e top preto. Focada, Veveta comentou sobre manter o ritmo nos treinos. "Tem que manter a máquina a mil! Vai delícia", disse Ivete ao legendar a publicação.

Nos comentários, a cantora colecionou elogios de famosos e anônimos. "E eu aprendi isso com você", escreveu Tata Werneck. "Gata, gostosa", disparou Sabrina Sato. "Gata, gostosa", exaltou Thais Fersoza. "Gostosa", concordou Rafa Kalimann. "Deusa", disse Jeniffer Nascimento.

Ivete Sangalo viraliza ao esbanjar autoestima para fã

Na noite da última segunda-feira, 8, a cantora Ivete Sangalo foi responsável por apresentar o Criança Esperança ao lado de Marcos Mion. E durante uma pausa na exibição do programa, ela brincou com fãs que estavam na plateia e esbanjou muita autoestima e amor-próprio.

Deslumbrante com seu vestido brilhante, Ivete exibiu seu corpão e balançou as franjas do seu look. A cantora baiana passou a mão por seu corpo ao falar de si mesma. "Eu tô linda, não estou? Eu sou linda, né? Ó o corpo. Eu sou louca por mim. Você precisa ver eu nua. Loucura!", brincou ela. Logo em seguida, Veveta retornou a pose para voltar a apresentar o programa.

Nas redes sociais, os fãs foram à loucura e comentaram sobre o vídeo. "Eu queria ter a autoestima e o carisma da Ivete Sangalo", disse um no Twitter. "Hahaha perfeita é ela, maravilhosa!", respondeu outro logo embaixo. "Ivete será sempre a minha Rainha. Amo demais essa mulher", enalteceu mais um.