Ivete Sangalo viraliza ao esbanjar autoestima para fã: "Sou muito linda!"

Durante pausa no Criança Esperana, a cantora Ivete Sangalo se divertiu com fã ao demonstrar amor próprio; confira o vídeo!

Na noite da última segunda-feira, 8, a cantora Ivete Sangalo foi responsável por apresentar o Criança Esperança ao lado de Marcos Mion. E durante uma pausa na exibição do programa, ela brincou com fãs que estavam na plateia e esbanjou muita autoestima e amor próprio.

Deslumbrante com seu vestido brilhante, Ivete exibiu seu corpão e balançou as franjas do seu look. A cantora baiana passou a mão por seu corpo ao falar de si mesma. "Eu tô linda, não estou? Eu sou linda, né? Ó o corpo. Eu sou louca por mim. Você precisa ver eu nua. Loucura!", brincou ela. Logo em seguida, Veveta retornou a pose para voltar a apresentar o programa.

Nas redes sociais, os fãs foram à loucura e comentaram sobre o vídeo. "Eu queria ter a autoestima e o carisma da Ivete Sangalo", disse um no Twitter. "Hahaha perfeita é ela, maravilhosa!", respondeu outro logo embaixo. "Ivete será sempre a minha Rainha. Amo demais essa mulher", enalteceu mais um.

Ivete Sangalo e Preta Gil se emocionam ao homenagear Gal Costa

Durante sua participação no Criança Esperança, a cantora Preta Gilfez uma homenagem especial que para sua madrinha, Gal Costa, falecida em novembro de 2022. No palco, a filha de Gilberto Gil não segurou a emoção ao cantar a música Força Estranha, o que também deixou os presentes no local e telespectadores em lágrimas.

Preta recebeu a ajuda da amiga, a cantora Ivete Sangalo, que comandou a noite ao lado de Marcos Mion, para encerrar a apresentação. Emocionadas, as duas se abraçaram ao terminar de cantar. "A gente te ama, Preta! Receba o amor do Brasil inteiro", declarou a baiana.

Carolina Dieckmann, que vive a Lumiar na novela Vai na Fé, vibrou e aplaudiu a apresentação de Preta Gil, que é uma de suas melhores amigas. A câmera da Globo mostrou quando Dieckmann torceu pela amiga no palco.