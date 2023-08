Ivete Sangalo aposta em look arrasador cheio de brilho para Criança Esperança

Cantora Ivete Sangalo é uma das apresentadoras do Criança Esperança nesta segunda-feira, 7

Nesta segunda-feira, 7, a cantora baiana Ivete Sangalo mostrou toda sua elegância! A artista, que vai ser uma das apresentadoras do Criança Esperança, apostou em um look arrasador cheio de brilho para poder comparecer ao evento da TV Globo.

Com diversas pedras e franjas no vestido, a cantora foi fotografada pelos paparazzis no local e mostrou toda sua beldade, elegância e simpatia. Ivete foi clicada enquanto concedia diversas entrevistas que deu para as afiliadas da emissora carioca, que foram cobrir o programa.

Ivete Sangalo é somente uma dos apresentadores do programa anual de doações da TV Globo. O outro apresentador é o comandante do Caldeirão, Marcos Mion, que também declarou estar ansioso com a responsabilidade.

Ivete Sangalo - Créditos: Globo / João Miguel Jr.

MC Cabelinho cancela show no Criança Esperança

Poucas horas antes do início do Criança Esperança, o cantor de funk e ator MC Cabelinho cancelou a sua participação no programa. A estrela da novela Vai Na Fé tomou essa decisão por conta de orientações médicas após receber um diagnóstico de uma crise de labirintite.

O anúncio foi feito através de suas redes sociais, onde ele informa que está bem e em breve deve retomar suas atividades. “Informamos o cancelamento da participação do MC Cabelinho no Criança Esperança 2023. O artista enfrentou uma crise de labirintite e, seguindo orientações médicas, não poderá se apresentar na noite desta segunda-feira (7)”, dizia o texto do artista, compartilhado em seu perfil oficial do Instagram.

Além disso, o comunicado reforçou que os fãs do artista se engajem na ação solidária realizada pela Globo, mesmo sem a participação de Cabelinho. “Ele convida a todos para fazerem suas doações e assistirem ao especial do projeto que ajuda milhares de crianças e jovens em todo o país. Reforçamos que o cantor está bem, segue em tratamento e em breve retornará às suas atividades”, finalizou.

