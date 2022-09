Grávida, Cintia Dicker impressiona ao mostrar barrigão durante treino de luta

No sexto mês de gestação, Cintia Dicker impressionou os seguidores ao mostrar seu treino de luta

Cintia Dicker (35) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 29, ao mostrar um trecho de seu treino de luta.

Nas imagens publicadas nos Stories do Instagram, a modelo aparece exibindo o barrigão de grávida ao usar uma calça e um top preto. A mulher de Pedro Scooby (34) também está com luvas de boxe, dando golpes em seu professor.

Diecker, vale dizer, está à espera de sua primeira filha com o surfista, que se chamará Aurora. Recentemente, ela respondeu algumas curiosidades dos fãs e contou que a bebê nascerá no Brasil. "A neném vai nascer no Brasil. A gente decidiu isso porque quero estar perto da família, dos amigos e quero muito ter com minha médica maravilhosa, a doutora Vivi. Então, a neném vai ser brasileira, carioca", explicou ela, que atualmente mora em Cascais, em Portugal.

A modelo também revelou que pretende ficar morando no Brasil por um ano. "Na primeira semana de novembro, já tenho que voltar para o Brasil, porque depois não dá pra voar mais. Aí, fico lá, arrumo tudo, tenho a neném. Aí, devo passar mais um tempo lá, tipo um aninho. Delícia!", completou.

Confira as fotos de Cintia Dicker treinando:

