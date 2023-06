Gracyanne Barbosa escandaliza com look curtinho durante treino: "Maravilhosa"

A musa fitness Gracyanne Barbosa chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpão musculo ao surgir com look curtinho

A musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 20, ao compartilhar um novo vídeo exibindo seu corpo musculoso ao apostar em um look curto e justinho.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a mulher do cantor Belo, eliminado da Dança dos Famosos da TV Globo, surgiu usando um top e shorts estampado, deixando em evidência seu corpo sarado, e aproveitou uma pausa no trabalho para realizar um treino de abdômen.

"Aquele momento do ensaio, que a gente aproveita para fazer um treino de abdômen, não é Eva Andressa? O importante é não perder tempo! Kkkk", escreveu a influenciadora digital, querendo saber a opinião dos seguidores. "Quem aqui gosta de treinar abdômen?".

Os seguidores rasgaram elogios para Gracyanne nos comentários. "A mulher é uma máquina", disse um seguidor. "Gente, quem tem um abdômen desses não quer guerra com ninguém", afirmou outra. "Que mulher maravilhosa", falou uma fã. "Um dia eu chego nesse patamar", afirmou mais uma.

Confira o vídeo de Gracyanne:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

De quatro, Gracyanne posa com biquíni minúsculo

A musa fitness Gracyanne Barbosa parou tudo neste último domingo, 18, ao compartilhar uma foto arrasadora em sua rede social. No registro, a famosa apareceu ostentando suas curvas mega musculosas na beira do mar e chocou ao aparecer em uma posição ousada.

Na imagem feita durante um ensaio na praia, a esposa do cantor Belo apareceu de quatro e impressionou ao exibir seu bumbum gigante quase nu. Vestindo apenas um biquíni fininho, de modelo fio-dental, ela colocou seu corpaço sarado para jogo. "Sunday bumday. Desse ensaio incrível com @botegafotografo", disse ela ao aparecer exibindo suas curvas mega torneadas e bem bronzeadas.

