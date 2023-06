Eliminado do 'Dança', Belo surpreende bailarina e anuncia prêmio de consolação: "Comigo"

Belo surpreende bailarina e anuncia prêmio de consolação; ele foi eliminado do quadro neste domingo, 18

Belo foi eliminado do Dança dos Famosos, mas acabou surpreendendo o público na noite deste domingo, 18. É que após o anúncio da eliminação do cantor do programa, ele fez um longo discurso no qual acabou premiando a bailarina Camila Lobo, sua parceira na disputa.

A eliminação do marido de Gracyanne Barbosa pegou os telespectadores e fãs do programa de surpresa, já que ele era considerado dos favoritos a disputar a grande final da competição do Domingão com Huck.

Belo, porém, derrapou no ritmo da valsa e fez uma performance que chegou a ser elogiada pelos jurados, mas não o suficiente para que ele se mantivesse na disputa pelo prêmio final do programa.

Ao ser eliminado, ele fez um longo discurso. "Eu quero agradecer de verdade, é tão difícil falar em um momento desses porque a Dança é tão transformadora, ela me trouxe tantos momentos especiais para a minha vida. De transformação não só profissional, mas comportamental. Mudou minha vida, de verdade", afirmou.

Foi então que Belo anunciou uma surpresa para a bailarina Camila Lobo, que foi sua parceira. "A Camila é sensacional. Eu levo ela como minha amiga, vai estar na estrada comigo como minha bailarina, minha coreógrafa. Eu sou padrinho de casamento dela também", escreveu.

Veja:

DEFENDEU

A musa fitness Gracyanne Barbosa desabafou nas redes sociais ao ser questionada sobre um pronunciamento a respeito do caso de Arthur Paulo Vieira, filho do seu marido, o cantor Belo, já que o rapaz foi levado para uma delegacia para prestar esclarecimentos. Assim, ela decidiu escrever um recado sobre o assunto.

“Estão pedindo para eu me pronunciar sobre o acontecido com o meu enteado. Mas por que tenho que me pronunciar? Ele tem 31 anos, é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem, sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é!”, disse ela.

Então, ela alfinetou os comentários maldosos. “Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, culpando quem não tem culpa, fico tentando entender o porquê/pra quê, mas paro para pensar e vejo que essas atitudes, dizem mais sobre as próprias pessoas do que sobre quem eles querem falar”, afirmou.