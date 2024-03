Gloria Pires e Cleo se divertem em treino juntas na academia

Gloria Pires se junta a sua filha, Cleo, em treino de academia e se divertem em dia de malhação em família; confira!

A atriz Gloria Pires curtiu um tempinho para cuidar de si ao lado de sua filha, a também atriz Cleo, na manhã deste sábado, 30. A dupla aproveitou um dia em família para fazer um treino de academia juntas e registraram o momento nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gloria publicou um vídeo de seu treino ao lado da herdeira, fruto de seu antigo relacionamento com Fábio Jr. No registro, as duas apareceram fazendo diversos exercícios juntas e mostrando suas habilidades com os pesos.

"Aquele treino em família, para aquecer o coração", escreveu Gloria na legenda da publicação. Nos comentários, Cleo celebrou esse momento mãe e filha. "Foi tudo! Quero sempre", escreveu a atriz. Outros internautas ainda não pouparam elogios para a dupla.

"Está cada vez mais bela! E jovial. Musculação é vida e longevidade", escreveu um seguidor. "Tão lindinhas treinando juntas", elogiou mais um. "Essa família é muito unida! Amoooo", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Filho caçula de Gloria Pires se muda da casa dos pais

No último dia 13, Gloria Pires se despediu da companhia de mais um filho em seu dia a dia. Em suas redes sociais, a artista revelou que seu filho caçula, Bento Morais, de 19 anos, deixou de morar com ela e seu marido, Orlando Morais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gloria postou um clique raro com o herdeiro mais novo, onde ambos apareceram abraçadinhos e com um sorriso no rosto. Na legenda da publicação, a atriz contou a novidade e se despediu de Bento.

"Meu bebê @bentopmorais_ voou do ninho… Salve a sua força, meu amor! Que seus caminhos sejam abertos e iluminados", declarou a estrela. Nos comentários, seus seguidores mandaram boas energias para a nova fase.

"Meu Deus!!!!!! Cada vez que vejo Bento me assusto. Lindo lindo da 'tia' Bel", escreveu a atriz Isabel Fillardis. "Sucesso pra ele!!", desejou um seguidor. "Muita luz, amor e sucesso pra esse rapaz", disse outro. "Foto linda", enalteceu mais um.