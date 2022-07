Gisele Bündchen mostra evolução no yoga ao lado da filha, Vivian: ''O tempo voa!''

Modelo brasileira Gisele Bündchen posta fotos do 'antes e depois' em yoga com a filha, Vivian, ao recordar cliques antigos

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 11h36

A top model Gisele Bündchen (41) iniciou a semana cheia de energia e encheu suas redes sociais de amor ao publicar clique ao lado da caçula, fruto de seu casamento com o jogador Tom Brady (44).

Mostrando a habilidade, a loira surgiu fazendo yoga com a filha, Vivian (9), nesta segunda-feira, 18, e exibiu a evolução das duas na prática em seu perfil no Instagram.

A famosa publicou um clique atual, em que aparecem na beira da piscina. Na mesma pose, com os braços esticados para cima e uma das pernas dobradas, ela relembrou mais duas fotos antigas, de 2020 e de 2013, em que Vivian posou ainda bebê, esbanjando fofura.

"2022 > 2020 > 2013. O tempo voa!!!", escreveu Gisele, que completa mais um ano de vida no próximo dia 20 de julho.

"Coisa linda", babou Isis Valverde nos comentários. "Que amor!", destacou Regina Casé. "Que lindas!", "Que linda que ela está!", "A mobilidade de milhões! Coisa linda", "Sua gêmea, que linda", disseram os fãs.

Tom Brady fala sobre desafios da paternidade

Tom Brady desabafou sobre os desafios de ser pai de três filhos. O jogador de futebol americano comentou recentemente em um podcast americano sobre a paternidade. Pai de Benjamin e Vivian com Gisele, Tom também tem John (14) com a ex, Bridget Moynahan. “Nós temos pessoas que limpam para nós. Nós temos pessoas que fazem nossa comida. Temos pessoas que nos dirigem ao aeroporto se precisamos... nós saímos do avião e têm pessoas nos esperando e nos guiam para dentro. Essa é a realidade das minhas crianças, e a parte difícil é dizer: ‘pessoal, não é desse jeito que a realidade realmente é’... o que nós podemos fazer em relação a isso”, disse o jogador.

Confira as fotos de Gisele Bündchen com a filha, Vivian: