Tom Brady fala sobre desafios da paternidade com Gisele Bündchen

O jogador de futebol americano Tom Brady desabafou sobre os desafios de ser pai de três filhos

14/07/2022

Tom Brady (44) comentou sobre os desafios de ser pai! O marido de Gisele Bündchen (41) comentou recentemente em um podcast americano sobre a paternidade.

Para o jogador de futebol americano, o maior desafio é fazer seus filhos entenderem que estão crescendo diferentemente de outras crianças, e que seus filhos têm mais privilégios.

“Nós temos pessoas que limpam para nós. Nós temos pessoas que fazem nossa comida. Temos pessoas que nos dirigem ao aeroporto se precisamos... nós saímos do avião e têm pessoas nos esperando e nos guiam para dentro”, refletiu o atleta.

O quarterback compartilha os filhos Vivian (9) e Benjamin (12) com a modelo brasileira, e ainda tem um outro filho chamado John (14) com a ex Bridget Moynahan. “Essa é a realidade das minhas crianças, e a parte difícil é dizer: ‘pessoal, não é desse jeito que a realidade realmente é’... o que nós podemos fazer em relação a isso”, disse o jogador.

O pai dos três contou o que tenta fazer ao lado de Gisele para melhorar a situação. “Eu acho que nós podemos criar experiencias que estão mais na linha do que a maioria das crianças passam, mesmo eles ainda terão experiências que a maioria das crianças nunca vão ter”, comentou.

Jogador pelo time Tampa Bay Buccaneers, Tom ainda relembrou as origens de Gisele e de sua própria família, coisa que seus filhos não tiveram.

“Minha esposa cresceu no Brasil rural, no estado mais ao sul, Rio Grande do Sul, em uma cidade pequena de fazenda. Uma garota muito simples. Tinham dois quartos na casa deles – um para os pais dela e outro para ela e suas cinco irmãs”, contou o jogador sobre Gisele.

Tom Brady ainda lembrou de sua infância que, segundo ele, também foi humilde. “Eu cresci em, eu diria que, uma família de classe média na Califórnia. Meu pai trabalhava muito pela nossa família. Minha mãe ficava em casa, tomava conta de nós e eu via minha mãe trabalhar todo dia para fazer comida para nós a noite e lavar nossas roupas”, lembrou.

