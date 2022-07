Gisele Bündchen abre álbum de viagem com a família em Paris

Modelo Gisele Bündchen leva a família toda para tour em Paris e compartilha momentos da viagem com os fãs

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 15h19

A top model Gisele Bündchen (40) levou a família toda para Paris! Neste sábado, 09, a brasileira compartilhou fotos da viagem em seu perfil nop Instagram.

Gisele mostrou que um gatinho apareceu no quarto de hotel em que está hospedada com a filha, Vivian (9), do casamento com Tom Brady, com quem também tem Benjamin (12). "Quem acabou de entrar no nosso quarto, Vivi? Deixei a porta do hotel aberta e esse gatinho acabou entrando. Acho que ele está com medo. Que coisa mais fofa", disse a modelo, mostrando o bichinho se escondendo e Vivian atrás dele.

Em seu feed no Instagram, a brasileira publicou uma sequência de registros de passeio de barco pelo Rio Sena, parada no famoso café Angelina e visita ao Museu Rodin. Os pais da top model, Vania e Valdir, também estão na cidade-luz.

"Paris", legendou a musa, com emojis de coração.

"Muito amor. Família linda e amada", elogiou Sabrina Sato. "Lindezas", disse Fernanda Gentil."Quanto amor", destacou Caroline Trentini. "Admiro demais! Sempre valorizando a família e não deixando o glamour do mundo da moda subir a cabeça. Sempre mantendo os valores passados pelos pais. Parabéns Gisele, sou sua fã!", declarou ainda uma fã.

Gisele Bündchen exibe gingado ao som de Lizzo

Gisele Bündchen deixou os fãs babando ao mostrar seu gingado brasileiro! A celebridade brasileira mais influente de 2022 surgiu ao lado do coreógrafo Justin Neto ao som de About Damn Time, da cantora norte-americana Lizzo. A loira mostrou seu rebolado e arrancou elogios de famosos e fãs. "Quem dança seus males espanta! @justneto sempre muito bom dançar contigo!", disse ela.

Confira as fotos de Gisele Bündchen com a família em Paris: