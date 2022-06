Gisele Bündchen exibe seu gingado na web ao som de Lizzo: ''Quem dança seus males espanta''

Modelo Gisele Bündchen publica vídeo dançando com o amigo e coreógrafo Justin Neto e recebe chuva de elogios de famosos

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 12h52

A top model Gisele Bündchen (41) deixou os fãs de queixo caído nas redes sociais ao compartilhar um vídeo dançando!

Na manhã desta terça-feira, 21, a celebridade brasileira mais influente de 2022 surgiu ao lado do coreógrafo Justin Neto ao som de About Damn Time, da cantora norte-americana Lizzo. No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a loira mostrou seu rebolado e arrancou elogios de famosos e fãs.

"Quem dança seus males espanta! @justneto sempre muito bom dançar contigo!", escreveu Gisele na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores elogiaram a performance da gata. "Arrasou garota!!!!", elogiou Regina Casé. "Que lindos @justneto eh tudoooo", disse Fernanda Paes Leme. "Gente, você eh boa em tudo que faz MESMO né Giselee", destacou Rachel Apollonio. "MUTIRÃO GISELE NA DANÇA DOS FAMOSOS @lucianohuck @domingao", pediu ainda um internauta.

Gisele Bündchen flagra o marido, Tom Brady, de cueca

Recentemente, Gisele Bündchen agitou a web ao mostrar imagens do seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady (44), só de cueca. Ela flagrou o marido com a roupa de baixo em um momento intimista no banheiro e compartilhou: “Nova cueca? Deixa eu ver! Deixa eu ver sua cueca! É da sua marca?”, disse ela.

Confira o vídeo de Gisele Bündchen dançando com amigo: