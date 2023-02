Em clima de Carnaval, Gracyanne Barbosa elege fantasia para treinar: ''Leva a sério''

Musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao surgir com fantasia para fazer seu treino

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) resolveu treinar nesta quinta-feira, 16, já no clima do Carnaval. Em seus stories, ela surpreendeu ao mostrar a criatividade para incrementar o look de ginástica com um toque da folia.

Usando uma calça legging rosa bem apertada e um top da mesma cor, de modelo decotado, a esposa do cantor Belo (48) ostentou seu corpaço sarado de forma divertida ao colocar uma máscara de gatinha e surgir segurando uma arma.

Brincando ao ser uma espécia de "bandida gata", toda cor de rosa, Gracyanne Barbosa ostentou sua boa forma antes de chegar na academia. "Ela leva a sério real", falaram ao ver a produção especial da famosa para malhar.

Veja o look fitness em clima de Carnaval de Gracyanne Barbosa:

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinhos roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

Esticando bastante os membros inferiores, Gracyanne Barbosa deu um show de boa forma com suas curvas muito saradas e bem alongadas. "Bem quebradinha. Aula de flex", falou ela ao surgir se preparando para o pole dance.