De look transparente, Gracyanne Barbosa mostra quase tudo e dá zoom em bumbum poderoso

Musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao cobrir apenas o necessário em look para pular Carnaval

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) mostrou que já está pronta para o Carnaval! Neste domingo, 12, a influenciadora publicou um vídeo sambando antes de ir para um camarote e chamou a atenção com o look escolhido para momento.

No registro gravado em sua casa, a esposa do cantor Belo (48) apareceu arrasadora em uma roupa cheia de recortes, brilhos e muita transparência.

Cobrindo apenas o necessário, a famosa deixou escapar suas marquinhas de bronzeado de fita e seu bumbum gigante. Inclusive, o zoom de seus glúteos treinados foi a introdução do vídeo da musa.

"COMEÇAMOS A MELHOR ÉPOCA DO ANO", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, ela logo recebeu uma chuva de elogios dos fãs. "O shape de milhões", admiraram a boa forma dela. "Perfeita", exclamaram outros.

Veja o vídeo de Gracyanne Barbosa sambando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinhos roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

Esticando bastante os membros inferiores, Gracyanne Barbosa deu um show de boa forma com suas curvas muito saradas e bem alongadas. "Bem quebradinha. Aula de flex", falou ela ao surgir se preparando para o pole dance.