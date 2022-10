Eliana choca ao exibir tanquinho em selfie na academia: ''Não vale olhar''

Aos 48 anos, apresentadora Eliana ostentou barriga mega sarada na academia e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 13h21

A apresentadora Eliana (48) deu um show de boa forma em sua rede social nesta sexta-feira, 14. Nos stories do Instagram, a loira compartilhou uma selfie nada academia e chamou a atenção com seu corpaço sarado.

No registro feito em uma sala de musculação, a famosa se destacou ao surgir usando um look fitness de barriga de fora. Vestindo cropped neon e uma calça preta, ela deixou à mostra seu abdômen bem definido.

Ostentando seu tanquinho em frente ao espelho, Eliana brincou com a foto ao fundo de uma rapaz musculoso. "Não vale olhar para o moço da foto", fez piada com o ambiente.

Acostumada a treinar na academia de sua mansão, a artista sempre chama a atenção ao publicar vídeos pegando pesado no local. De macacão bem colado, ela impressionou ao exibir um corpo escultural ao lado de seu personal trainer.

Veja a foto de Eliana na academia:

Eliana rebate comentário de Carolina Herrera e faz desabafo

A apresentadora Eliana Michaelichen usou as redes sociais na quinta-feira, 13, para mostrar sua indignação com um comentário polêmico de Carolina Herrera (83).

Ao compartilhar um vídeo em que aparece com parte dos cabelos presos em coque e um franjão, a loira fez questão de rebater a fala da estilista de que “apenas mulheres sem classe mantêm cabelos longos após os 40 anos”. A frase foi dita por Carolina em 2020, mas viralizou recentemente na web.

"Na semana passada, fui surpreendida negativamente com o comentário de uma grande figura da moda, a Carolina Herrera, dizendo que “apenas mulheres sem classe mantêm cabelos longos após os 40”… É decepcionante saber que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Isso demonstra que as discussões sobre etarismo (preconceito com a idade) estão apenas engatinhando e há muito trabalho a ser feito", iniciou ela.

