Eliana rebate comentário de Carolina Herrera e desabafa: ''É decepcionante''

Apresentadora Eliana Michaelichen critica fala polêmica da estilista Carolina Herrera e faz desabafo sobre etarismo na web

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 10h22

A apresentadora Eliana Michaelichen (48) usou as redes sociais na quinta-feira, 13, para mostrar sua indignação com um comentário polêmico de Carolina Herrera (83).

Ao compartilhar um vídeo em que aparece com parte dos cabelos presos em coque e um franjão, a loira fez questão de rebater a fala da estilista de que “apenas mulheres sem classe mantêm cabelos longos após os 40 anos”. A frase foi dita por Carolina em 2020, mas viralizou recentemente na web.

A artista desabafou sobre etarismo, que é a discriminação baseada na idade da pessoa. No registro, a famosa aparece fazendo carão. "Quando eu ouço que não tenho mais idade pra usar cabelo longo", escreveu no post.

"Na semana passada, fui surpreendida negativamente com o comentário de uma grande figura da moda, a Carolina Herrera, dizendo que “apenas mulheres sem classe mantêm cabelos longos após os 40”… É decepcionante saber que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Isso demonstra que as discussões sobre etarismo (preconceito com a idade) estão apenas engatinhando e há muito trabalho a ser feito", iniciou ela.

"Vamos combinar: toda mulher é protagonista das decisões estéticas da sua vida. E não cabe a ninguém, a não ser ela mesma, julgar o que é bom ou ruim. Vamos espantar os julgamentos para longe. Sem classe, na minha modesta opinião, é olhar de maneira preconceituosa para as pessoas. Viva a mulher! Viva o cabelo longo! Viva o cabelo curto! Viva a liberdade de ser você!", declarou ainda.

Nos comentários, famosos e fãs concordaram com o posicionamento da apresentadora. "Maravilhosa! Concordo plenamente", disse Lexa. "Ou seja, corte o cabelo depois dos 40 para ter classe. Na minha opinião a mulher que fala isso é pq não consegue deixar o cabelo crescer, então ela prefere desmerecer o que não consegue ter…. Bem típico!", opinou Angelis Borges. "Mas os 40 são os novos 30. Por um mundo onde as mulheres tenham o comprimento e cor de cabelos que quiserem", falou uma fã. "O cabelo é seu, use como quiser", disparou outra.

Confira o desabafo de Eliana sobre etarismo:

Eliana mostra detalhes da decoração de sua casa

Recentemente, Eliana encantou seus seguidores ao mostrar um momento tranquilo de sua rotina em casa. Em um momento de folga, ela ficou observando o seu coelho de estimação brincando na sala de estar e registrou nas redes sociais. Nas imagens, a loira também exibiu como é a decoração da sala de sua mansão, que conta com decoração clean e alguns detalhes clássicos. Ela deixou à mostra o seu sofá bege, a mesa de centro com livros e enfeites, as poltronas na cor cinza e também a mesa lateral com porta-retratos. Eliana ainda comentou sobre o seu coelho, que está explorando a casa da família. “Ele tem roedor para os dentinhos na casinha, mas ama sair pela casa para explorar”, brincou.

