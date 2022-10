Eliana mostra detalhes da decoração de sua casa nas redes sociais

Eliana revela como é a decoração de sua sala de estar ao flagrar o seu coelho de estimação brincando no local

A apresentadora Eliana (48) encantou seus seguidores ao mostrar um momento tranquilo de sua rotina em casa. Em um momento de folga, ela ficou observando o seu coelho de estimação brincando na sala de estar e registrou nas redes sociais.

Nas imagens, a loira também exibiu como é a decoração da sala de sua mansão, que conta com decoração clean e alguns detalhes clássicos. Ela deixou à mostra o seu sofá bege, a mesa de centro com livros e enfeitos, as poltronas na cor cinza e também a mesa lateral com porta-retratos.

Eliana ainda comentou sobre o seu coelho, que está explorando a casa da família. “Ele tem roedor para os dentinhos na casinha, mas ama sair pela casa para explorar”, brincou.

Eliana vai para sair do SBT?

Nos últimos dias, Eliana foi alvo de rumores de que poderia sair do SBT em breve. As informações diziam que ela estaria em negociação com a Globo, mas ela negou. Por meio de sua assessoria de imprensa, a apresentadora revelou que não está em negociação com nenhuma emissora.

“Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, informou a assessoria de imprensa dela.

