De top e shorts, Sheron Menezzes ostenta corpaço ao mostrar treino pesado na academia

Sheron Menezzes (39) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao mostrar os detalhes de seu treino pesado na academia.

A atriz, que está no ar na novela Vai na Fé, da Globo, publicou no feed do Instagram um vídeo em que aparece fazendo alguns exercícios físicos, e chamou a atenção ao exibir seu corpaço ao surgir usando um top e um shorts preto.

Na postagem, ela falou sobre a importância de encontrar um tempo para cuidar da saúde e do corpo em meio a correria do dia a dia. "Encontrar um tempinho pra mim no meio da rotina puxada não tem sido fácil, mas é necessário… continuo em busca do balde chutado", escreveu a artista na legenda.

Os internautas elogiaram Sheron nos comentários. "Eita, musa inspiradora", disse uma seguidora. "Maravilhosa. Linda demais", escreveu outra. "Seu corpo está lindo", comentou uma fã. "Uma deusa", falou mais uma.

Confira o vídeo do treino de Sheron Menezzes:

Sheron Menezzes se emociona com homenagem

A atriz Sheron Menezzes foi homenageada pelo papel de Sol, na novela 'Vai na Fé', sua primeira protagonista nas novelas em seus 20 anos de carreira. A homenagem aconteceu durante o programa 'Domingão com Huck', da Rede Globo, com a exibição de um vídeo sobre a personagem.

"A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar. Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.

