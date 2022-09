De top e micro shorts, Flávia Viana ostenta corpaço torneado em dia de treino

Apresentadora Flávia Viana impressionou ao exibir curvas secas e bem desenhadas em look de ginástica branco

Redação Publicado em 05/09/2022, às 14h21

A apresentadora Flávia Viana (38) começou a semana com muita energia e boa forma. Nesta segunda-feira, 05, ela compartilhou fotos de roupa fitness treinando na academia e impressionou com suas curvas saradas.

Usando um look de ginástica branco, composto por top e micro shorts, a ex-BBB e ex-A Fazenda apareceu roubando a cena nos cliques com seu corpaço torneado.

Antes de ir para a academia de seu condomínio, a loira registrou a roupa para o momento no espelho de seu closet luxuoso. Depois, durante os exercícios, ela se gravou um pouco fazendo abdominais. Em certo momento, ela parou de fazer vídeos com a presença de uma pessoa no local.

"Chegou gente aqui ai fiquei com vergonha de gravar o treino", brincou a famosa com seus seguidores.

Após queimar as calorias, Flávia Viana retornou para casa e mostrou que tomou um whey com suco de maracujá para recompor suas proteínas. Claro que mais uma vez, ela impressionou com sua barriga desenhada no vídeo.

Filha de Flávia Viana esbanja beleza e estilo em evento com a mãe

A filha de Flávia Viana, Sabrina Viana (20), deu um show de estilo ao lado da mãe neste sábado, 20. Antes de subir no palco, a apresentadora fez fotos com a herdeira mais velha e impressionou ao mostrar como a garota está grande.

De botas parecidas, de cor prata, a loira e a jovem apareceram deslumbrantes no festival Farraial. Para o evento, Flávia Viana apostou em uma produção arrasadora. Além dos calçados nada discretos, ela elegeu um vestido brilhante com saia de plumas.

Já Sabrina Viana foi com uma saia de couro e um cropped com brilhinhos pendurados. De cabelos longos lisos e uma maquiagem com delineado, ela roubou a cena com sua beleza ao posar com a mãe para os cliques. Confira as fotos das duas aqui.

