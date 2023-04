De top e legging, Graciele Lacerda impressiona ao exibir corpo sarado durante treino

A influenciadora digital Graciele Lacerda chamou a atenção dos seguidores ao exibir sua boa forma

A influenciadora digital Graciele Lacerda (42) impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 11, ao exibir sua boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a noiva do cantor Zezé Di Camargo (60) exibiu seu corpo sarado ao surgir de top e legging enquanto treina pesado na academia, e falou sobre a vida saudável que leva há anos.

"Aqui já são 27 anos de treino e 13 de alimentação saudável. Não é construído de um dia para o outro", afirmou a musa fitness, que em seguida questionou os seguidores. "E vocês, já começaram a se cuidar?", quis saber.

Nos comentários, os internautas elogiaram a boa forma e disciplina de Graciele. "Por isso é maravilhosa", disse uma seguidora. "Olha o corpão dela. Linda", escreveu outra. "Essa mulher é linda demais, parabéns Graciele", falou uma fã. "Por isso tem um corpo tão lindo! Muito empenho e dedicação!", afirmou mais uma admiradora da influenciadora digital.

Confira o vídeo de Graciele Lacerda treinando na academia:

Mão boba de Zezé chama atenção em vídeo com Graciele

No último domingo, 09, Graciele subiu a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques com o maridão, Zezé Di Camargo (60). No camarim do show do sertanejo, o casal deixou os seguidores apaixonados ao protagonizarem cenas de romance.

O que mais chamou a atenção dos fãs do casal foi a mão boba do cantor, que ganhou destaque no vídeo onde ele aparece trocando beijos com a noiva. "Momentos do show de ontem. Foi tão especial, fico tão feliz de te ver feliz e realizado. No vídeo quero ver quem vai perceber o que o Mô fez a última foto foi reação do vídeo", declarou ela.

