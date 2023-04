Zezé Di Camargo troca beijos quentes com Graciele Lacerda e mão boba rouba cena: "Que casal!"

A influenciadora Graciele Lacerda recebeu mão boba do noivo, Zezé Di Camargo, no camarim do show do sertanejo; veja

No último domingo, 09, Graciele Lacerda (42) subiu a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques com o maridão Zezé Di Camargo (60). No camarim do show do sertanejo, o casal deixou os seguidores apaixonados ao protagonizarem cenas de romance.

Elegendo um modelito super confortável para o evento, a musa fitness colocou um vestido preto coladinho que deixou todas as suas curvas belamente desenhadas à mostra.

Mas o que mais chamou a atenção dos fãs do casal, foi a mão boba do cantor que ganhou destaque no vídeo onde ele aparece trocando beijos com a noiva. “Momentos do show de ontem. Foi tão especial, fico tão feliz de te ver feliz e realizado. No vídeo quero ver quem vai perceber o que o Mô fez a última foto foi reação do vídeo”, declarou ela na legenda da postagem.

Ao se depararem com a cena, os seguidores não pouparam elogios para o casal. "O amor nos olhos! Aquela relação pura, onde um torce pelo outro. Felicidades sempre!", disse uma. "É muito amor e química entre vocês dois", admirou outro. "Que casal!", elogiou mais um.

Vale lembrar que recentemente Graciele Lacerda deu o que falar ao compartilhar uma sequência de cliques em frente ao espelho à bordo de um conjuntinho bem estiloso.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GRACIELE LACERDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela se terá casamento com Zezé Di Camargo

Em 2021, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficaram noivos e até agora não marcaram o casamento. Curiosos, os fãs perguntam à musa fitness quando será o evento e ela resolveu responder o motivo de ainda não ter feito a cerimônia com festa.

"Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu to com tanta preguiça nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?' ai eu falo assim: 'ai gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", comentou.