De top e legging, Camila Pitanga mostra dia de treino: ''Me fortalecendo''

Aos 45 anos, atriz Camila Pitanga exibe curvas ao pegar pesado em treino na academia e compartilha vídeo na web

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 13h57

A atriz Camila Pitanga (45) começou o mês de novembro cheia de disposição e mostrou que já treinou nesta terça-feira 01!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece fazendo exercícios físicos. Usando um top azul, legging e tênis pretos, a estrela pegou pesado na academia com sequência de atividades.

Nas imagens, ela aparece fazendo "corrida parada" e agachamento com peso. No registro, Camila ainda postou uma selfie suada após o treino. "Me fortalecendo mentalmente e fisicamente. Bora em frente", escreveu Camila Pitanga na legenda.

"Boraaaa", incentivou Lucy Alves, a Brisa da novela Travessia. "Boa, minha amiga! Aqui voltando também!", contou Juliana Alves. "Agradeço por compartilhar, às vezes precisamos de uma força. Ver você é uma grande força", disse uma fã. "Musa fitness", elogiou outra. "Parabéns, inspiração. Saúde e Bem Estar. A vida agradece!", comentou mais uma.

Confira o vídeo do treino de Camila Pitanga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga posta foto com o namorado e se derrete

Camila Pitanga usou as redes sociais para celebrar o amor. Na imagem compartilhada, ela aparece beijando o namorado, o professor Patrick Pessoa, em frente a uma janela. Na legenda, a atriz explicou que não era uma data especial para o casal, mas ela quis celebrar o ‘amor pela vida’. "Não é aniversário de namoro, não é aniversário dele, é só vontade de dividir aqui meu amor com vocês. Amor que eu tenho pela vida. Amor que é guia para tudo que tenho feito", escreveu a atriz.

