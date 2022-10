Camila Pitanga posta foto com o namorado e celebra o amor

A atriz Camila Pitanga postou foto beijando o namorado Patrick Pessoa nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 07h37

Camila Pitanga (45) usou as redes sociais para celebrar o amor. Na imagem compartilhada, ela aparece beijando o namorado, o professor Patrick Pessoa, em frente a uma janela. Na legenda, a atriz explicou que não era uma data especial para o casal, mas ela quis celebrar o ‘amor pela vida’.

"Não é aniversário de namoro, não é aniversário dele, é só vontade de dividir aqui meu amor com vocês. Amor que eu tenho pela vida. Amor que é guia para tudo que tenho feito", escreveu a atriz.

A publicação recebeu o carinho dos seguidores. "Maravilhosa" e "Lindos" foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Camila Pitanga celebrou um ano de namoro e fez linda declaração

Camila e Patrick estão juntos desde abril de 2021. Quando completaram um ano juntos, a atriz também usou as redes sociais para se declarar ao professor. Em seu feed no Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos de diversos momentos ao lado do namorado e prestou uma bela homenagem.

"Nossa celebração de um ano foi tão curtida, celebrada a cada instante, em cada olhar parado, cada suspiro dessa felicidade nossa que estamos vivendo. Nossa, inclui nossos filhos, pais, amigos, nosso amor pela vida. Sou grata a cada instante, cada conversa, cada faquinha sentida no peito, no ventre. Estou inteira e plena contigo. Já era, Patrick. Eu te amo, cara", escreveu na ocasião.

Nos comentários, o casalzão recebeu mensagens carinhosas de famosos e fãs. "Lindos", elogiou Tainá Muller (40). "Que lindos", disse Monica Martelli (54). "Lindezas!!!", comentou Deborah Secco (42).

Em junho deste ano, no aniversário de Camila, o professor se declarou para a amada: “Camila, quanto mais eu te conheço, mais te amo”.